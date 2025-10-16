وزير البيئة والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وسفير فرنسا في الأردن فرانك جيليه، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في الأردن، ولا سيما من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في قطاع المياه، ودورها في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.



كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لإطلاق "شهر البيئة والمناخ"، الذي تنظمه وزارة البيئة والسفارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من السفارات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والمقرر انطلاقه رسميا تحت رعاية وزير البيئة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.



وشدد سليمان على أهمية تطوير الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي.



وأكد أن الأردن ماض في تنفيذ استراتيجياته البيئية والمناخية، ويثمن دعم الشركاء الدوليين، في تطوير المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن المائي والبيئي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.