الخميس 2025-10-16 07:02 م
 

وزير البيئة والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون

الخميس، 16-10-2025 05:18 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، وسفير فرنسا في الأردن فرانك جيليه، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها فرنسا في الأردن، ولا سيما من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في قطاع المياه، ودورها في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.


كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لإطلاق "شهر البيئة والمناخ"، الذي تنظمه وزارة البيئة والسفارة الفرنسية بالتعاون مع عدد من السفارات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، والمقرر انطلاقه رسميا تحت رعاية وزير البيئة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.


وشدد سليمان على أهمية تطوير الشراكة الأردنية الفرنسية في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجا للتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى الحد من آثار التغير المناخي.


وأكد أن الأردن ماض في تنفيذ استراتيجياته البيئية والمناخية، ويثمن دعم الشركاء الدوليين، في تطوير المشاريع التي تسهم في تحقيق الأمن المائي والبيئي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.


من جانبه، ثمن جيليه التعاون الوثيق بين فرنسا والأردن في المجال البيئي، مشيرا إلى أن الذكرى العاشرة لاتفاقية باريس للمناخ في عام 2025 تشكل فرصة لتجديد التزام فرنسا بالعمل إلى جانب الأردن في تنفيذ مشاريعه المناخية وتعزيز قدرته على التكيف مع آثار التغير المناخي.

 
 
