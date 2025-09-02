وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عمّان

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا (IUCN ROWA)، الثلاثاء، تعزيز التعاون والشراكة في مجالات حماية الطبيعة والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

و التقى سليمان بالمدير الإقليمي للاتحاد هاني الشاعر، حيث استمع إلى عرض شامل حول دور الاتحاد في دعم جهود الحماية والاستدامة في المنطقة، شمل جولة في مرافق المكتب للتعرف على أبرز برامجه ومشاريعه.