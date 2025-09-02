وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عمّان

و التقى سليمان بالمدير الإقليمي للاتحاد هاني الشاعر، حيث استمع إلى عرض شامل حول دور الاتحاد في دعم جهود الحماية والاستدامة في المنطقة، شمل جولة في مرافق المكتب للتعرف على أبرز برامجه ومشاريعه.
وقدمت البرامج الثلاثة التابعة للمكتب الإقليمي عروضاً تفصيلية حول إنجازاتها ومبادراتها في غرب آسيا، موضحةً كيفية تحويل هذه الجهود إلى مبادرات عملية بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني، لمواجهة التحديات البيئية الملحة، وصون التنوع الحيوي، وبناء قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.
