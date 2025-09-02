الثلاثاء 2025-09-02 02:26 م
 

وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عمّان

وزارة البيئة
وزارة البيئة
 
الثلاثاء، 02-09-2025 12:56 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير البيئة أيمن سليمان، مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في غرب آسيا (IUCN ROWA)، الثلاثاء، تعزيز التعاون والشراكة في مجالات حماية الطبيعة والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

و التقى سليمان بالمدير الإقليمي للاتحاد هاني الشاعر، حيث استمع إلى عرض شامل حول دور الاتحاد في دعم جهود الحماية والاستدامة في المنطقة، شمل جولة في مرافق المكتب للتعرف على أبرز برامجه ومشاريعه.


وقدمت البرامج الثلاثة التابعة للمكتب الإقليمي عروضاً تفصيلية حول إنجازاتها ومبادراتها في غرب آسيا، موضحةً كيفية تحويل هذه الجهود إلى مبادرات عملية بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات المحلية والمجتمع المدني، لمواجهة التحديات البيئية الملحة، وصون التنوع الحيوي، وبناء قدرة المجتمعات على التكيف والصمود.

 
 
لب

عععع

ؤلت

لبلبل

