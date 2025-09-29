وزير البيئة يبحث تعزيز الشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر

10:14 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أمس الأحد، المدير الإقليمي ورئيس البرامج في آسيا ونائب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) الدكتور ماليه فوفانا، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد والدكتور محمدو تونكارا، إلى جانب الممثل القطري لمكتب GGGI في الأردن كرستوف اسيكو، بحضور مستشار الوزير للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير.





وأكد وزير البيئة متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن بالمعهد العالمي للنمو الأخضر، مهنئا المعهد بتوقيع اتفاقية الحصانة والامتيازات (HCA)، التي تُعد خطوة مهمة لتسهيل أعماله ومشاريعه في المملكة.



وأشاد بدور المعهد المحوري في دعم أجندة الأردن البيئية، وتعزيز مسار النمو الأخضر، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، والمساهمة في تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية للنمو الأخضر، إلى جانب توفير الدعم للحصول على تمويل المناخ والفرص الاستثمارية الدولية، وتصميم مشاريع خضراء قابلة للتمويل، وتنفيذ برامج بناء القدرات في مجالات الحوكمة البيئية وتعزيز المؤسسات.



وأبدى الدكتور سليمان تطلعه إلى تعميق الشراكة مع المعهد في مجالات عدة، أبرزها إيجاد فرص عمل خضراء، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المبادرات المناخية.



وأشار إلى أهمية التعاون في إعداد خطط تنفيذية جديدة للنمو الأخضر في القطاعات الستة ذات الأولوية، ودعم مشاريع النمو الأخضر والأزرق، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المناخ وأسواق الكربون، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) لضمان قياس الأداء والمساءلة بفاعلية.



وشدد وزير البيئة على أهمية إشراك القطاع الخاص في جميع المبادرات البيئية، وخاصة في تنفيذ برامج وآليات النمو الأخضر، بما يسهم في تحقيق التحول الاقتصادي المستدام الذي يتماشى مع أولويات الأردن الوطنية والأهداف العالمية للعمل المناخي.



من جهته، أشاد الدكتور فوفانا بجهود الوزارة وجدّد التزام المعهد العالمي للنمو الأخضر، مؤكداً أنّ وزارة البيئة حققت خطوات ملموسة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العمل البيئي ودفع مسار النمو الأخضر.



وقال إنّ المعهد يتطلع إلى البناء على هذا الزخم واستكشاف مزيد من مجالات التعاون لدعم مسيرة الأردن نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، ومستقبل قائم على مشاركة الشباب والقطاع الخاص وجميع فئات المجتمع.

