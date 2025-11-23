وزير البيئة يبحث مع سفيرة هولندا سبل تعزيز التعاون

وأكد سليمان حرص الأردن على تعزيز الشراكات الدولية لدعم برامجه وخططه في مجال الاستدامة، فيما أعربت السفيرة الهولندية عن استعداد بلادها لتطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يخدم الأولويات البيئية في الأردن.
