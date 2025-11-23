وزير البيئة يبحث مع سفيرة هولندا سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد مع سفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، سبل توسيع التعاون بين البلدين في القضايا البيئية، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم المشروعات الخضراء.

