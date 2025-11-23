الإثنين 2025-11-24 03:21 ص
 

وزير البيئة يبحث مع سفيرة هولندا سبل تعزيز التعاون

ل
جانب من اللقاء
 
الأحد، 23-11-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، اليوم الأحد مع سفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، سبل توسيع التعاون بين البلدين في القضايا البيئية، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم المشروعات الخضراء.

اضافة اعلان


وأكد سليمان حرص الأردن على تعزيز الشراكات الدولية لدعم برامجه وخططه في مجال الاستدامة، فيما أعربت السفيرة الهولندية عن استعداد بلادها لتطوير التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يخدم الأولويات البيئية في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة