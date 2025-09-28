الأحد 2025-09-28 09:00 م
 

وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

الأحد، 28-09-2025 08:38 م
الوكيل الإخباري-  بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال لقائه اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، سبل التعاون في المجالات البيئية بما يشمل التكيف مع التغير المناخي، وتنفيذ المشاريع المستدامة.اضافة اعلان


وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عمر عربيات ومستشار الوزير للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير، الى تعزيز التنسيق والتعاون الفني والمالي الدولي للمشاريع المناخية في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والنقل والمياه والزراعة والصحة، وبما يساهم في حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
 
 
