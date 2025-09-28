وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي

وتطرق اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور عمر عربيات ومستشار الوزير للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير، الى تعزيز التنسيق والتعاون الفني والمالي الدولي للمشاريع المناخية في قطاعات متعددة تشمل الطاقة والنقل والمياه والزراعة والصحة، وبما يساهم في حماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
