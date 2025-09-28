وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

الوكيل الإخباري- بحث وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، خلال لقائه اليوم الأحد بمكتبه سفير دولة الكويت لدى الأردن، حمد راشد المري، سبل تعزيز التعاون في المجالات البيئية، ودعم المبادرات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مستشار الوزير للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير، متانة العلاقات الأردنية الكويتية، وحرصهما على تطوير شراكة مستدامة في مجال حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وبما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية في هذا القطاع.