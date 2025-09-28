وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مستشار الوزير للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير، متانة العلاقات الأردنية الكويتية، وحرصهما على تطوير شراكة مستدامة في مجال حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وبما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية في هذا القطاع.
وتم الاتفاق على تفعيل آليات التعاون من خلال تبادل الخبرات والمعرفة العلمية، ودراسة فرص تنفيذ مشاريع بيئية مشتركة تساهم في صون البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
