الجمعة 2025-11-07 07:44 م
 

مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

المفرق
المفرق
 
الجمعة، 07-11-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مركز صحي المفرق الشامل الدكتور وصفي المشاقبة، عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي.

اضافة اعلان


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في معرض رده على عدد من الملاحظات المتعلقة باستيفاء رسوم من النساء التي تراجع عيادة الماموغرام، أن العيادة التي افتتحت سابقا في مركز صحي المفرق الشامل تقدم خدماتها للسيدات من خلال جهاز تصوير الثدي للتأكد من عدم إصابتهن بسرطان الثدي.


ولفت إلى أن العيادة لا تستقبل السيدات ممن أعمارهن أقل من أربعين عاما، إضافة إلى وجوب حصول السيدة التي ترغب بمراجعة العيادة على تحويل من المركز الصحي في منطقتها، موضحا أنه يتم بعد ذلك تحويلها للطبيبة المختصة في عيادة الماموغرام والتي تقرر ما إذا كانت السيدة بحاجة إلى صورة ماموغرام أو لا.   

 
 
gnews

أحدث الأخبار

زيت الزيتون

أخبار محلية وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال ينسف منازل بخان يونس

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

المفرق

أخبار محلية مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

عربي ودولي موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية

مركز زها الثقافي

أخبار محلية بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا

الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية

أخبار محلية الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية



 
 





الأكثر مشاهدة