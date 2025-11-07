مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في معرض رده على عدد من الملاحظات المتعلقة باستيفاء رسوم من النساء التي تراجع عيادة الماموغرام، أن العيادة التي افتتحت سابقا في مركز صحي المفرق الشامل تقدم خدماتها للسيدات من خلال جهاز تصوير الثدي للتأكد من عدم إصابتهن بسرطان الثدي.
ولفت إلى أن العيادة لا تستقبل السيدات ممن أعمارهن أقل من أربعين عاما، إضافة إلى وجوب حصول السيدة التي ترغب بمراجعة العيادة على تحويل من المركز الصحي في منطقتها، موضحا أنه يتم بعد ذلك تحويلها للطبيبة المختصة في عيادة الماموغرام والتي تقرر ما إذا كانت السيدة بحاجة إلى صورة ماموغرام أو لا.
