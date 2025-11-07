مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مركز صحي المفرق الشامل الدكتور وصفي المشاقبة، عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في معرض رده على عدد من الملاحظات المتعلقة باستيفاء رسوم من النساء التي تراجع عيادة الماموغرام، أن العيادة التي افتتحت سابقا في مركز صحي المفرق الشامل تقدم خدماتها للسيدات من خلال جهاز تصوير الثدي للتأكد من عدم إصابتهن بسرطان الثدي.