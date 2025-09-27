الأحد 2025-09-28 01:21 ص
 

وزير الثقافة يرعى تخريج الفوج الأول من طلبة مركز تدريب الفنون في العقبة

السبت، 27-09-2025 11:06 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت، تخريج الفوج الأول من طلبة مركز تدريب الفنون في مدينة العقبة بحضور وزير الشباب رائد العدوان ومحافظ العقبة أيمن العوايشة ونواب المحافظة ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة كريمة الضابط ورئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي ومدير ثقافة العقبة طارق البدور.

وأكد الرواشدة حرص الوزارة على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تتصل بالصناعات الإبداعية التي تزود الخريجين بالمهارات والخبرات والقيم التي تعكس عمق وعراقة التراث الأردني وتنوعه.

 
 
