وزير الثقافة يرعى تخريج الفوج الأول من طلبة مركز تدريب الفنون في العقبة

وأكد الرواشدة حرص الوزارة على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تتصل بالصناعات الإبداعية التي تزود الخريجين بالمهارات والخبرات والقيم التي تعكس عمق وعراقة التراث الأردني وتنوعه.
-
أخبار متعلقة
-
مدير البحوث الزراعية يدعو لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص
-
البترا تحتضن قمة عجائب الدنيا السبع الجديدة وتوقع اتفاقيات تعاون دولية
-
الاتحاد الأوروبي يدين إغلاق إسرائيل معبر الكرامة
-
"الصحفيين" تعلن بدء التقدم لمنح النقابة الجامعية
-
بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار والمناقلات لمرحلة الدبلوم المتوسط
-
الطفيلة التقنية تفوز بمشروع بحثي ضمن برنامج حوار التعليم العالي
-
النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية
-
الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار