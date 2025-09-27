وزير الثقافة يرعى تخريج الفوج الأول من طلبة مركز تدريب الفنون في العقبة

الوكيل الإخباري- رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم السبت، تخريج الفوج الأول من طلبة مركز تدريب الفنون في مدينة العقبة بحضور وزير الشباب رائد العدوان ومحافظ العقبة أيمن العوايشة ونواب المحافظة ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة كريمة الضابط ورئيس مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي ومدير ثقافة العقبة طارق البدور.

