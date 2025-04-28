وزير الثقافة يزور الفنان يوسف الجمل ويطمئن على صحته

الوكيل الإخباري- زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الاثنين، الفنان الأردني يوسف الجمل، للاطمئنان على صحته، مثنيًا على جهوده الكبيرة في خدمة الدراما والمسرح خلال مشواره الفني الطويل.

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وأكد الرواشدة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الثقافة، أهمية الدور الذي قام به الفنان الجمل من خلال أعماله التي أثرت الساحة المحلية والعربية، مشيرًا إلى أنه كان نجمًا وفنانًا محبوبًا لدى الجمهور الأردني والعربي، إلى جانب إبداعاته المسرحية وريادته في العمل بوزارة الثقافة منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث تولى رئاسة قسم المسرح في الوزارة، وشارك بالعديد من لجان التحكيم بمهرجان المسرح الأردني. كما كان من أبرز من ساهموا في نهضة الدراما الأردنية منذ بداياتها، وشهد على فترتها الذهبية لاحقًا.



من جانبه، أعرب الفنان يوسف الجمل، خلال الزيارة التي حضرها نجله الفنان علاء الجمل، عن شكره لوزارة الثقافة وجهودها في دعم ونشر الفن الأردني، مطمئنًا زملاءه الفنانين وجمهوره على تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.



يُذكر أن الفنان يوسف الجمل من مواليد عام 1950، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة – قسم التمثيل والإخراج عام 1975.



وبدأ حياته المهنية بالعمل في وزارة الثقافة عام 1977، حيث شغل منصب رئيس قسم المسرح ونائب مدير مديرية الفنون حتى عام 1999 إضافة الى توليه عدة مناصب مهمة، منها: عضو اللجنة العليا لمهرجان المسرح الأردني في دوراته الثانية والرابعة والخامسة، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمسرح عام 2005، وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسرح الجامعات، وعضو لجنة وضع الخطة الوطنية الاستراتيجية للنهوض بالحركة المسرحية، وعضو في اللجنة المسرحية لتطوير مهنة الفنان.