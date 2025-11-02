وزير الثقافة يفتتح برنامج مكتبة الأسرة الأردنية 2025

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشدة اليوم الأحد، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من برنامج مكتبة الأسرة الأردنية (مهرجان القراءة للجميع)، وذلك في بلدية وادي عربة وبلدية قريقرة وفينان.



وقال الرواشدة خلال افتتاحه فعاليات البرنامج مندوبا عن رئيس الوزراء، إن انطلاق هذه الدورة من قرية قريقرة، التي عرفت تاريخيا باسم "قرقرة" وتعني "الأرض المطمئنة التي ينحاز إليها الماء"، يحمل رمزية خاصة لما تتمتع به المنطقة من ارتباط بالمياه والخصب وأصالة أهلها، مؤكدا أن اختيار هذه المواقع يجسد إيمان الوزارة بتوزيع مكتسبات التنمية الثقافية على امتداد الوطن.

وأشار إلى أن البرنامج يمثل أحد ركائز التحديث الثقافي والاقتصادي من خلال دعمه للصناعات الإبداعية، معتبرا أن الكتاب يبقى الوعاء الأهم للمعرفة والثقافة، إذ جرى منذ تأسيس البرنامج عام 2007 برعاية جلالة الملكة رانيا العبدالله توزيع ملايين النسخ بأسعار رمزية لتشجيع القراءة بين مختلف فئات المجتمع.



وبين الرواشدة أن الوزارة عملت ضمن خطتها الاستراتيجية على توسيع محطات المعرفة والمكتبات العامة في المدن والقرى والبوادي والمخيمات، عبر تزويدها بآلاف الكتب أو إنشاء مكتبات جديدة، من أبرزها مكتبات مؤاب، وفقوع، وبيت الشوبك، والشونة الجنوبية، والجفر، والرويشد، ومكتبات الجامعتين الألمانية والأمريكية في مادبا، إضافة إلى دعم مكتبة بلدية وادي عربة ومكتبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وتزويد مكتبة نقابة الصحفيين الأردنيين بالكتب.



وأوضح أن اختيارات هذا العام راعت تنوع الذائقة القرائية، وشملت الأدب والفن والتاريخ والفلسفة والثقافة السياسية والفكرية وكتب الأطفال والناشئة، كما أصدرت الوزارة بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين كتاب نشيد العلم بلغة برايل.



وأكد أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالكاتب الأردني، إذ خصصت النسبة الأكبر من الإصدارات هذا العام للمبدعين المحليين، من خلال خمسين عنوانا جديدا في مختلف المجالات، تباع بأسعار رمزية تتراوح بين 25 قرشا لكتب الأطفال و35 قرشا لكتب الكبار، في إطار معادلة معرفية تهدف إلى أن تكون هناك "مكتبة في كل بيت أردني".



وأضاف الرواشدة، إن الوزارة خصصت هذا العام 48 مركز بيع في جميع المحافظات، مع التركيز على المناطق النائية، لتوسيع نطاق توزيع الكتب وزيادة مساحة القراءة والمعرفة.



من جانبه، قال مدير المشروع الدكتور سالم الهدام إن مكتبة الأسرة الأردنية تمثل رسالة وطنية تهدف إلى غرس القيم والمعرفة بتاريخ الدولة الأردنية ودورها الإقليمي والعالمي، إلى جانب تعزيز ارتباط الأجيال بالتراث الوطني.