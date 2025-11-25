وزير الخارجية: إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال الصفدي خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية إنه يجب أن تكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن الأمن واستقرار الوضع في غزة.
كما أكد الصفدي، أن الأردن جزء من الجهود لحل النزاع والوصول إلى حل عادل وشامل، مضيفا "علينا أن ننظر في آليات أمنية كافية تضمن الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".
وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل، وأن الطريق يجب أن يمهد لإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعملون بشكل مستمر لتقويض حل الدولتين.
وأضاف أن العالم يجمع على أنه لا بديل عن حل الدولتين، ومهما يطتلب الوضع، يجب أن نبقى متحدين ونحمي حل الدولتين لكي نصل إلى تحقيقه.
وشدد على أن السلام هو الطريق الوحيد لكي نتقدم كمنطقة نحو مستقبل أفضل، وأن يكون مليئا بالتعاون لا بالنزاع.
وبين أن إسرائيل تخرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
