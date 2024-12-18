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وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني التطورات في سوريا

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الأربعاء، 18-12-2024 11:25 م
الوكيل الإخباري-   تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات في سوريا.اضافة اعلان


كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
 
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