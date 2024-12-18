وزير الخارجية يبحث ونظيره البريطاني التطورات في سوريا

11:25 م

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الوكيل الإخباري- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، جرى خلاله بحث التطورات في سوريا. اضافة اعلان





كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.