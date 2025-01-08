وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

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