وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

كما يجري الصفدي محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
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