 
الأربعاء 2025-01-08 12:14 م
 

وزير الخارجية يزور بروكسل للقاء مسؤولين أوروبيين

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أيمن الصفدي
الأربعاء، 08-01-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري- بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يجري خلالها محادثات مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

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كما يجري الصفدي محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول تعزيز العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي واستكمال المحادثات لتوقيع اتفاقية رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة، وتطورات الأوضاع في المنطقة. 

 
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