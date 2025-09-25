وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيريه الإسباني والبرازيلي بحضور مفوض "الأونروا"

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.
ويأتي الاجتماع قبيل الاجتماع الوزاري لحشد الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بهدف ضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لتكليفها الأممي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الصفدي: الأطفال في غزة هم من يثبتون أحقية وكالة الأونروا
-
اعلان صادر عن السفارة الأردنية في القاهرة
-
بني مصطفى تُكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم في مثابة دار الإيمان للأيتام
-
اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين
-
الإدارة المحلية: إطلاق النار على الكلاب الضالة وتسميمها ممنوعان قانونيا
-
الصفدي يترأس اجتماعًا وزاريًا في نيويورك
-
وزير النقل يبحث نتائج تقييم وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وخطة تحسين الأداء