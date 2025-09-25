الخميس 2025-09-25 09:26 م
 

وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع نظيريه الإسباني والبرازيلي بحضور مفوض "الأونروا"

جانب من الاجتماع
 
الخميس، 25-09-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري- عقد الأردن وإسبانيا والبرازيل، الخميس، اجتماعا بحضور المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.


ويأتي الاجتماع قبيل الاجتماع الوزاري لحشد الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بهدف ضمان استمرار تقديمها لخدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وفقًا لتكليفها الأممي، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.


ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

 
 
