وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل تفعيل العمل العربي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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كما بحث الصفدي وأبو الغيط التحضيرات للقمة العربية الطارئة بداية الشهر المقبل.



وأكّدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات المشتركة، وخدمة القضايا والمصالح العربية.