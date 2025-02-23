وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

كما بحث الصفدي وأبو الغيط التحضيرات للقمة العربية الطارئة بداية الشهر المقبل.
وأكّدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات المشتركة، وخدمة القضايا والمصالح العربية.
كما أكّدا ضرورة تكاتف جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.
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