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وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأحد، 23-02-2025 06:55 م

الوكيل الإخباري-   بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل تفعيل العمل العربي المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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كما بحث الصفدي وأبو الغيط التحضيرات للقمة العربية الطارئة بداية الشهر المقبل.


وأكّدا أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، وتعميق التعاون والتنسيق؛ لمواجهة التحديات المشتركة، وخدمة القضايا والمصالح العربية.


كما أكّدا ضرورة تكاتف جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.

 
gnews

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