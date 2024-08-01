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وزير الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء




 

الخميس، 01-08-2024 08:13 م

 الوكيل الإخباري -  استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، عضو مجلس النواب الألماني والمتحدث باسم السياسات الخارجية للحزب الديمقراطي الحر النائب أولريش ليشته، في اجتماع تناول العلاقات الأردنية الألمانية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.


من جانبه، أكد ليشته أن بلاده تعتبر الأردن ركيزة استقرار في الشرق الأوسط.


كما أكد دعم بلاده للأردن في دورها المهم في المنطقة، مشدداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو حل الدولتين.


وقال "إننا ندرك معاناة الناس في غزة والمنطقة برمّتها".

gnews

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