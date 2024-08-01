وزير الخارجية يلتقي عضو مجلس النواب الألماني

وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، والتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.
من جانبه، أكد ليشته أن بلاده تعتبر الأردن ركيزة استقرار في الشرق الأوسط.
كما أكد دعم بلاده للأردن في دورها المهم في المنطقة، مشدداً على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو حل الدولتين.
وقال "إننا ندرك معاناة الناس في غزة والمنطقة برمّتها".
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