وزير الداخلية يزور دار محافظة العقبة ويجتمع مع مجلسها الأمني

وبحث الفراية، خلال الاجتماع، مجموعة من القضايا المتعلقة بمحافظة العقبة، ووجه المجلس الامني للاستمرار في الاجراءات اللازمة للمحافظة على الامن والنظام العام في المحافظة، ومركزا على أمن مرتادي الشواطىء والمخيمات السياحية في وادي رم والديسه وتفعيل دور الشرطة السياحية وشرطة البيئه في هذه الأماكن.
كما طلب الفراية، من الجهات المعنية ضرورة تشديد الرقابه والتنسيق مع إدارات المنشآت الصناعية لتعزيز السلامة العامة في المحافظة، وأكد الفراية على تشديد الرقابة على آليات نقل السياح في مخيمات رم والديسة، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مختلف المجالات، وبالأخص ما يرتبط بمطالب واحتياجات المواطنين ومتابعة شؤون المستثمرين وإنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة.
