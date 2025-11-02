وزير الداخلية يزور دار محافظة العقبة ويجتمع مع مجلسها الأمني

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم دار محافظة العقبة، واجتمع مع المجلس الأمني في المحافظة، بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة.

وبحث الفراية، خلال الاجتماع، مجموعة من القضايا المتعلقة بمحافظة العقبة، ووجه المجلس الامني للاستمرار في الاجراءات اللازمة للمحافظة على الامن والنظام العام في المحافظة، ومركزا على أمن مرتادي الشواطىء والمخيمات السياحية في وادي رم والديسه وتفعيل دور الشرطة السياحية وشرطة البيئه في هذه الأماكن.