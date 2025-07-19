وزير الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من مشروع الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية ستنطلق منتصف شهر آب المقبل.

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وأضاف، خلال اجتماع عقد في الوزارة اليوم، بحضور أمين عام الوزارة، المهندس محمد الحياري، وعدد من مديري الزراعة في المحافظات والألوية، أن المرحلة المقبلة من الترقيم الإلكتروني ستبدأ في محافظات: العاصمة، والمفرق، والكرك، وهي من المناطق ذات الكثافة المرتفعة في الثروة الحيوانية، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وجاهزية عالية من الفرق الفنية والإدارية.