وزير الزراعة: انطلاق المرحلة الثانية من الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية منتصف آب

وأضاف، خلال اجتماع عقد في الوزارة اليوم، بحضور أمين عام الوزارة، المهندس محمد الحياري، وعدد من مديري الزراعة في المحافظات والألوية، أن المرحلة المقبلة من الترقيم الإلكتروني ستبدأ في محافظات: العاصمة، والمفرق، والكرك، وهي من المناطق ذات الكثافة المرتفعة في الثروة الحيوانية، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وجاهزية عالية من الفرق الفنية والإدارية.
وبيّن أن المشروع ستنفذه ثلاث لجان متخصصة تعمل بالتتابع، لضمان دقة التنفيذ وضبط العمليات الميدانية خلال زيارة كل حائز للأغنام، مشيرًا إلى توفر نحو 2.7 مليون شريحة إلكترونية حاليًا، إلى جانب طرح عطاء لتوريد مليوني شريحة أخرى.
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