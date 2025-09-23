وزير الزراعة: مليون شجرة نخيل في المملكة

05:04 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات إن المساحات المزروعة بالنخيل في المملكة تجاوزت 50 ألف دونم، فيما يقترب عدد أشجار النخيل من مليون.





جاء ذلك خلال رعاية خريسات احتفالا بمحطة نقابة المهندسين الزراعيين في منطقة الكرامة بغور الأردن، بمناسبة يوم جني وحصاد التمور، نظمته جمعية التمور الأردنية، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) المهندس نبيل عساف، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ونائب نقيب المهندسين الزراعيين شادي القيسي، ورئيس الجمعية المهندس أنور حداد.



وتوقع خريسات أن يصل إنتاج الأردن من التمور خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 50 ألف طن، بقيمة تتجاوز 150 مليون دينار، فيما تقدر قيمة الصادرات بأكثر من 60 مليون دولار سنويا، مؤكدا أن الوزارة مستمرة مع جميع الشركاء في دعم هذا القطاع المميز.



وبين أن قطاع التمور الأردني يوفر أكثر من 11 ألف فرصة عمل، معظمها للنساء العاملات في مشاغل التمور التي تعتمد أحدث التقنيات العالمية في عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، ما يجعل هذا القطاع رافعة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي.



ويقدر إنتاج التمور الأردنية هذا العام بنحو 36 ألف طن من أجود الأصناف، منها تمر المجهول العالمي، إلى جانب صنف البرحي وبعض الأصناف الأخرى.



وأقيم على هامش الاحتفال معرض خاص اشتمل على عينات من إنتاج هذا الموسم من التمور الأردنية، التي تشهد طلبا عالميا متزايدا بفضل تميزها وجودتها.



وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات الداعمة لقطاع التمور الأردني، تقديرا لجهودهم في تعزيز مكانة هذا المنتج الوطني الذي بات يحتل موقعا متقدما على خارطة الأسواق العالمية.



