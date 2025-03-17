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وزير الزراعة: نسعى لإنتاج 5 ملايين "شرنقة" سنويا

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أرشيفية
 
الإثنين، 17-03-2025 01:40 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الاثنين، أن الوزارة تتطلع إلى إنتاج 5 ملايين شرنقة سنويا، موضحا أن هذه التقنية تسهم في تعزيز الأثر البيئي وتوسيع رقعة الزراعات.

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وأشار الحنيفات إلى أن تقنية "الشرنقة" تتطلب الري لمرة واحدة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من الزراعة، ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.


كما أكد أهمية إدراج هذه التقنية ضمن البرامج الحكومية الخاصة بالتشجير، إلى جانب تشجيع المواطنين على استخدامها في الزراعة، لتلبية احتياجات الأسواق المجاورة، بما في ذلك السعودية، دول الخليج، والعراق.

 
 
gnews

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