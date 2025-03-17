وزير الزراعة: نسعى لإنتاج 5 ملايين "شرنقة" سنويا

وأشار الحنيفات إلى أن تقنية "الشرنقة" تتطلب الري لمرة واحدة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من الزراعة، ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.
كما أكد أهمية إدراج هذه التقنية ضمن البرامج الحكومية الخاصة بالتشجير، إلى جانب تشجيع المواطنين على استخدامها في الزراعة، لتلبية احتياجات الأسواق المجاورة، بما في ذلك السعودية، دول الخليج، والعراق.
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