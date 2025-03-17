وزير الزراعة: نسعى لإنتاج 5 ملايين "شرنقة" سنويا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الاثنين، أن الوزارة تتطلع إلى إنتاج 5 ملايين شرنقة سنويا، موضحا أن هذه التقنية تسهم في تعزيز الأثر البيئي وتوسيع رقعة الزراعات.

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وأشار الحنيفات إلى أن تقنية "الشرنقة" تتطلب الري لمرة واحدة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من الزراعة، ما يساهم في ترشيد استهلاك المياه.