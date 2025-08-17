الأحد 2025-08-17 07:07 م
 

وزير الزراعة يؤكد التعامل الجاد مع تحديات القطاع

وزارة الزراعة
الأحد، 17-08-2025 04:55 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر مع مختلف القطاعات الزراعي.

واستمع الوزير إلى أبرز القضايا والموضوعات التي تهم النقابة، وفي مقدمتها تنظيم الأسواق المحلية وآليات التصدير، مؤكداً حرص الوزارة على الانفتاح على جميع القطاعات الزراعية والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من المستهلك والمزارع والتاجر.


وأشار خريسات إلى أن الوزارة تتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بجدية، وتسعى لمعالجتها عبر التعاون والتشاور مع الشركاء، مع التأكيد على أهمية الأخذ بالمقترحات العملية التي من شأنها تطوير القطاع وتعزيز استدامته.

 
 
