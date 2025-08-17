وزير الزراعة يؤكد التعامل الجاد مع تحديات القطاع

الوكيل الإخباري- التقى وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، رئيس نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر مع مختلف القطاعات الزراعي.

اضافة اعلان



واستمع الوزير إلى أبرز القضايا والموضوعات التي تهم النقابة، وفي مقدمتها تنظيم الأسواق المحلية وآليات التصدير، مؤكداً حرص الوزارة على الانفتاح على جميع القطاعات الزراعية والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من المستهلك والمزارع والتاجر.