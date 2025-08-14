وزير الزراعة يتفقد الاستعدادات في المعرض الدائم للمنتجات الريفية

واستمع خريسات خلال الجولة إلى شرح من القائمين على المعرض حول المراحل التي تم إنجازها، وأهم احتياجات المعرض لضمان جاهزيته الكاملة لاستقبال الزوار والمشاركين، كما اطلع على آليات عرض المنتجات الريفية والحرفية، وخطط الترويج والتسويق التي ستعتمد بعد الافتتاح.
وأكد أن المعرض الدائم يمثل منصة مهمة لدعم وتمكين الأسر الريفية المنتجة والجمعيات التعاونية في مختلف محافظات المملكة، من خلال مساعدتها على تسويق منتجاتها الزراعية والغذائية والحرفية بشكل مباشر إلى المستهلكين، ما يساهم في تعزيز التصنيع الغذائي واستيعاب فائض الإنتاج الزراعي، وزيادة العوائد المالية للمزارعين والحرفيين.
وأضاف، إن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل في الريف والبادية ودعم المرأة الريفية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني عبر تحسين جودة المنتجات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن المعرض سيشكل حلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين وموقعا دائما لعرض المنتجات الأردنية، بما يضمن انطلاقة ناجحة تحقق الفائدة المرجوة للأسر المنتجة .
