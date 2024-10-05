وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث الزراعية، يرافقه مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور.

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وقال الحنيفات خلال زيارته المركز اليوم السبت، إن بنك البذور الوطني جاء بتوجيهات ملكية سامية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لحفظ الموروث النباتي من النباتات بالتعاون مع الجامعة الهاشمية.



وأضاف إن تأثير الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم نبهت الدول إلى أهمية الأمن الغذائي في المحافظة على استقرارها وأمنها، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني نبه إلى ذلك في حوار بورلوغ عام 2020 إذ كانت توصياته نبراسًا وموجهًا للعمل العالمي والمحلي لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، حيث حدد جلالته أولويات العمل لما بعد كورونا من خلال دعم الأفكار المتقدمة في مجالات الإنتاج والتزويد والتخزين وتبادل الخبرات وتسخير حلول توفرها التكنولوجيا.



وأعرب الوزير عن تقديره للجامعة الهاشمية من خلال تمويل توسعة بنك البذور الوطني الذي يعد حاضنة للموروث النباتي وتجسيدًا للعمل البحثي المشترك، موضحًا أن البنك يخدم أغراض التنمية الزراعية عبر حفظ الأنواع والأصناف النباتية القادرة على إيجاد منتج نباتي بمواصفات وجودة عالية ذات قيمة مضافة، وذات خصائص جينية متأقلمة مع الظروف المحلية والمتغيرات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي.