 
السبت 2024-10-05 03:51 م
 

وزير الزراعة يطلع على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني

وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات
السبت، 05-10-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-  اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على سير العمل في تجهيز بنك البذور الوطني في المركز الوطني للبحوث الزراعية، يرافقه مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور.

اضافة اعلان


وقال الحنيفات خلال زيارته المركز اليوم السبت، إن بنك البذور الوطني جاء بتوجيهات ملكية سامية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لحفظ الموروث النباتي من النباتات بالتعاون مع الجامعة الهاشمية.


وأضاف إن تأثير الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم نبهت الدول إلى أهمية الأمن الغذائي في المحافظة على استقرارها وأمنها، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني نبه إلى ذلك في حوار بورلوغ عام 2020 إذ كانت توصياته نبراسًا وموجهًا للعمل العالمي والمحلي لمواجهة الأزمات وتأثيرها على الأمن الغذائي، حيث حدد جلالته أولويات العمل لما بعد كورونا من خلال دعم الأفكار المتقدمة في مجالات الإنتاج والتزويد والتخزين وتبادل الخبرات وتسخير حلول توفرها التكنولوجيا.


وأعرب الوزير عن تقديره للجامعة الهاشمية من خلال تمويل توسعة بنك البذور الوطني الذي يعد حاضنة للموروث النباتي وتجسيدًا للعمل البحثي المشترك، موضحًا أن البنك يخدم أغراض التنمية الزراعية عبر حفظ الأنواع والأصناف النباتية القادرة على إيجاد منتج نباتي بمواصفات وجودة عالية ذات قيمة مضافة، وذات خصائص جينية متأقلمة مع الظروف المحلية والمتغيرات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي.


وأكد أننا اليوم ندخل مرحلة جديدة في تاريخ البحث العلمي الزراعي والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية مع بداية جائحة كورونا بالاجتماع الخاص المتعلق بالأمن الغذائي الأردني، حيث وجه جلالته كلاً من المركز والجامعة الهاشمية للسير قدمًا في بناء هذا المشروع المشترك ليكون الأول من نوعه من حيث طبيعته العلمية وطريقة تمويله.

 
gnews

أحدث الأخبار

قنابل أمريكية بيد جنود الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي واشنطن تجاهلت "سوء استخدام" إسرائيل للقنابل الأمريكية

تعبيرية

منوعات في ظروف غامضة..مقتل عائلة بالكامل في العراق

ارشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط

تعبيرية

طب وصحة هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟

أرشيفية

فلسطين مسيرة في رام الله استنكارا لجرائم الاحتلال المتواصلة في فلسطين ولبنان

ارشيفية

فلسطين الفصائل الفلسطينية تجتمع بغزة في ذكرى طوفان الأقصى

العلم المصري

عربي ودولي قتلى ومصابين بحادث مروع في مصر

أرشيفية من قطاع غزة

فلسطين إسرائيل تصدر أوامر بالإخلاء الفوري لمناطق في وسط غزة



 


الأكثر مشاهدة