وزير السياحة يتفقد سير العمل في مشروع تطوير "قلعة القطرانة"

الوكيل الإخباري- اطلع وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، خلال زيارة تفقدية لموقع قلعة القطرانة الأثري، أمس الاثنين، على سير العمل في مشروع التطوير الشامل للموقع الذي تنفذه الوزارة، بهدف تحويل القلعة إلى منتج سياحي متكامل يعكس قيمتها التاريخية والاستراتيجية، وذلك متابعة لزيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لموقع القلعة.

واستمع حجازين، خلال الجولة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنة، بحضور متصرف القطرانة الدكتور أسعد اللصاصمة، إلى شرح مفصل حول مراحل المشروع، وأبرز الأعمال المنجزة، مؤكدا ضرورة استكمال بقية المراحل وفق الجدول الزمني المحدد.



وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإشراك المجتمعات المحلية في إدارة وتشغيل موقع قلعة القطرانة الأثري، باعتبارهم شركاء فاعلين في حماية الموقع والحفاظ على قيمته التاريخية، وبما يوفر لهم فرصا اقتصادية مباشرة ويعزز استفادتهم من الحركة السياحية.