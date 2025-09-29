وزير الشؤون السياسية يلتقي طلبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية

06:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747922 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إنَّ الرهان اليوم معقود على الشباب في نجاح مسارات التحديث الثلاث: السياسية والاقتصادية والإدارية. اضافة اعلان





وأكد خلال لقائه اليوم الاثنين، في مبنى الوزارة، عدداً من طلاب تخصص العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في الجامعة الهاشمية، أن الشباب هم الشريحة الأكبر في المجتمع والقوة المؤثرة القادرة على إحداث التغيير في المجالات كافة، وأن عليهم أن يكونوا حاضرين في العمل السياسي والحزبي، وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة.



وبين العودات أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل صوت الحق الذي لا يلين في الدفاع عن قضايا أمته في المحافل العربية والدولية كافة، وصوتاً لا يقبل المساومة على الحقوق ولا التنازل عن الثوابت، وسند المظلوم الذي لا يتخلى ودرع الكرامة الذي يحمي المقدسات، مستمسكاً بموقفه الراسخ تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



من جانبهم، أكد الطلبة الحاضرون أهمية تعزيز قيم الهوية الوطنية والانتماء لدى الشباب، والعمل على تمكين الطلبة الجامعيين وفتح مساحات حوارية بنّاءة لهم، وتوفير بيئة تشاركية تُتيح لهم الانخراط الواعي والمسؤول في الشأن العام، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تمكين الشباب وترسيخ النهج الديمقراطي لتوسيع دائرة المشاركة الفعلية.



وبينوا أن المشاركة الفعلية الواعية هي السبيل الأنجح لدعم الشباب، وتحصين المجتمع، ورفد مؤسسات الدولة بطاقات جديدة قادرة على الجمع بين العلم والخبرة والانتماء.



وأوضحوا أن الهدف الأساسي للفريق هو تعزيز الهوية الوطنية والثقافية الأردنية من خلال المشاركة السياسية الشبابية والعمل الطلابي، وأن يكون جسراً يربط بين الطلبة وسوق العمل وصنّاع القرار، وبين الأفكار والواقع العملي، ليبقى شباب الأردن في موقع الريادة، وليكونوا شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل وطنهم.

