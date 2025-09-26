السبت 2025-09-27 12:25 ص
 

770 مواطناً يستفيدون من اليوم الطبي المجاني في الهاشمية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 26-09-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري-  استفاد 770 مواطناً من أهالي منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، من اليوم الطبي المجاني الذي أقيم يوم الجمعة في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الأساسية المختلطة، تحت رعاية حملة البر والإحسان.

اضافة اعلان


وشارك في فعاليات اليوم الطبي المدير العام لشركة السمرا لتوليد الكهرباء المهندس سامي الزواتين، ونائب رئيس بلدية الهاشمية الجديدة المهندسة شيرين أبو خضر، ومنسقة البرنامج ميساء عربيات، ورئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور نايف العبداللات .


ويأتي هذا النشاط، الذي تقيمه حملة البر والإحسان- برنامج "لمسة شفاء" في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وبالتعاون مع بلدية الهاشمية الجديدة ومركز الشامي للعيون.


وأعلنت بلدية الهاشمية، أن اليوم الطبي اشتمل على تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمراجعين عبر عيادات اختصاصية، شملت: الباطنية والقلب، والأعصاب، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والصدرية، والعظام، والنسائية، والأسنان.


كما شملت الفعالية، إجراء فحوصات للضغط والسكري، والفحص السريري، وتقديم الاستشارات الطبية، وصرف العلاجات اللازمة مجاناً من قبل الفريق الطبي الميداني المكون من أطباء الاختصاص والصيادلة والفنيين والتمريض.


ويهدف اليوم الطبي إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين في المناطق المختلفة، وإعداد تقارير عن الاحتياجات الصحية فيها، وذلك في إطار الجهود التطوعية للحملة لتعزيز القطاع الصحي المجتمعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة 4 أمراض قد تكون السبب وراء شعورك الدائم بالبرد

ل

مناسبات جاهة الدويري والنسور - صور

ب

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية عمّان تحتفي بالذاكرة والإبداع في ثالث أيام معرض الكتاب

ب

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد عددًا من المرافق الشبابية في العقبة

ل

أخبار محلية مباحثات أردنية يونانية قبرصية في إطار آلية التعاون الثلاثي

ل

أخبار محلية 770 مواطناً يستفيدون من اليوم الطبي المجاني في الهاشمية

ل

فلسطين عاجل "أطباء بلا حدود" تعلن تعليق عملياتها في مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة