770 مواطناً يستفيدون من اليوم الطبي المجاني في الهاشمية

الوكيل الإخباري- استفاد 770 مواطناً من أهالي منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، من اليوم الطبي المجاني الذي أقيم يوم الجمعة في مدرسة الملكة رانيا العبدالله الأساسية المختلطة، تحت رعاية حملة البر والإحسان.

اضافة اعلان



وشارك في فعاليات اليوم الطبي المدير العام لشركة السمرا لتوليد الكهرباء المهندس سامي الزواتين، ونائب رئيس بلدية الهاشمية الجديدة المهندسة شيرين أبو خضر، ومنسقة البرنامج ميساء عربيات، ورئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور نايف العبداللات .



ويأتي هذا النشاط، الذي تقيمه حملة البر والإحسان- برنامج "لمسة شفاء" في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بدعم من شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وبالتعاون مع بلدية الهاشمية الجديدة ومركز الشامي للعيون.



وأعلنت بلدية الهاشمية، أن اليوم الطبي اشتمل على تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية للمراجعين عبر عيادات اختصاصية، شملت: الباطنية والقلب، والأعصاب، والعيون، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والصدرية، والعظام، والنسائية، والأسنان.



كما شملت الفعالية، إجراء فحوصات للضغط والسكري، والفحص السريري، وتقديم الاستشارات الطبية، وصرف العلاجات اللازمة مجاناً من قبل الفريق الطبي الميداني المكون من أطباء الاختصاص والصيادلة والفنيين والتمريض.