ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري-  ارتفعت، اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، في تحسن جيد ولا سيما بعد ثلاثة أيام من الانخفاض المتتالي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 300 نقطة، ليصل إلى 46247 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 99 نقطة ليصل إلى 22484 نقطة.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 6643 نقاط.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 65.30 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
