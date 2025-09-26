وزير الشباب يتفقد عددًا من المرافق الشبابية في العقبة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الجمعة عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة العقبة، شملت المبنى الجديد لمركز شباب وشابات رحمة، بحضور رئيس لجنة بلدية قطر ورحمة المهندسة رباب الكباريتي.

اضافة اعلان

واستمع العدوان من مدير شباب العقبة احمد الحسن حول كافة احتياجات المركز من أدوات ولوازم وبرامج تدريبية، كما تفقد الوزير مركز شباب الريشة، والتقى أعضاء الهيئة الإدارية والشباب الناشطين بحضور رئيس لجنة بلدية وادي عربة الدكتور جمال عبيدات في حوار شبابي تناول آليات النهوض بالمراكز الشبابية وتعزيز دور الشباب أنفسهم في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها.



وأوعز الدكتور العدوان بدراسة احتياجات ملعب مركز شباب الريشة لتوفير مساحة رياضية للشباب في المنطقة.



كما تفقد نادي وادي عربة، والتقى رئيس النادي محمد السعيديين وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية واستمع منهم إلى أبرز احتياجات النادي والخطط والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينفذها.



وتفقد الدكتور العدوان بمرافقة مساعد متصرف لواء القويرة الدكتور خلدون المومني مركز شباب وشابات الديسة، ومركزي شباب وشابات القويرة، حيث جال في مرافق المراكز وصالة القويرة الرياضية وتابع مختلف الاحتياجات وسبل تطوير المرافق وتعزيز نسب ارتياد الشباب، موعزا بإجراء أعمال تجهيز صالة اللياقة البدنية في مركز الشباب.



وأكد العدوان، ضرورة تطوير البرامج التي تقدمها المراكز الشبابية بحيث تواكب الاحتياجات الفعلية للشباب وتلبي تطلعاتهم وتمكنهم من مهارات وظائف المستقبل.



وبين، أن تطوير البرامج الشبابية محورًا رئيسًا من ثلاثة محاور تتضمنها خطة تفعيل المراكز الشبابية والتي تشمل تهيئة المساحات الآمنة والصديقة للشباب وتمكين العاملين مع الشباب بكفايات العمل الشبابي.