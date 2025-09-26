وزير الشباب يتفقد عددًا من المرافق الشبابية في العقبة

وأوعز الدكتور العدوان بدراسة احتياجات ملعب مركز شباب الريشة لتوفير مساحة رياضية للشباب في المنطقة.
كما تفقد نادي وادي عربة، والتقى رئيس النادي محمد السعيديين وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية واستمع منهم إلى أبرز احتياجات النادي والخطط والبرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينفذها.
وتفقد الدكتور العدوان بمرافقة مساعد متصرف لواء القويرة الدكتور خلدون المومني مركز شباب وشابات الديسة، ومركزي شباب وشابات القويرة، حيث جال في مرافق المراكز وصالة القويرة الرياضية وتابع مختلف الاحتياجات وسبل تطوير المرافق وتعزيز نسب ارتياد الشباب، موعزا بإجراء أعمال تجهيز صالة اللياقة البدنية في مركز الشباب.
وأكد العدوان، ضرورة تطوير البرامج التي تقدمها المراكز الشبابية بحيث تواكب الاحتياجات الفعلية للشباب وتلبي تطلعاتهم وتمكنهم من مهارات وظائف المستقبل.
وبين، أن تطوير البرامج الشبابية محورًا رئيسًا من ثلاثة محاور تتضمنها خطة تفعيل المراكز الشبابية والتي تشمل تهيئة المساحات الآمنة والصديقة للشباب وتمكين العاملين مع الشباب بكفايات العمل الشبابي.
وشدد العدوان على ضرورة تعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى الشراكة مع وزارات الثقافة والاقتصاد الرقمي والريادة والبيئة ومديرية الأمن العام ومؤسسة التدريب المهني تهدف إلى تكامل الجهود في العمل الشبابي واستثمار المرافق لخدمة الشباب وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.
