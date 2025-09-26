زراعة الوسطية تستعرض إنجازاتها للنصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية زراعة لواء الوسطية تقريرًا إحصائيًا، استعرض أبرز إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، متضمنًا مجموعة من الأنشطة والخدمات الزراعية والبيطرية والتنموية في مختلف مناطق اللواء.

وقال مدير زراعة لواء الوسطية المهندس نبيل عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، إن لواء الوسطية يتميز بكثافة الأشجار الحرجية في اللواء، حيث تبلغ مساحة الأراضي الحرجية (5909) دونمات، ويوجد مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، وأن المناخ المعتدل صيفا وشتاء.



وأضاف عبيدات، أن شعبة الإنتاج النباتي أنجزت 40 معاملة للعمالة الوافدة، وأصدرت 8 شهادات منشأ لتوريد الحبوب، وأجرت 3 حملات رش مختلفة، وعلقت العديد من المصائد الحشرية، فيما قامت شعبة المعلومات والتسويق، بإعداد كافة التقارير الإحصائية وعددها سبعة تقارير احصائية زراعية في لواء.



وبين، أن شعبة الإرشاد الزراعي، أجرت 55 جولة ميدانية ارشادية، وعقدت دورتين زراعيتين، و5 مدارس حقلية، فيما قامت شعبة المشاريع والتنمية الريفية بشمول وتنفيذ 50 من آبار تجميع مياه ضمن مشروع الحديقة المنزلية .



وذكر، أن شعبة الثروة الحيوانية، حصنت أكثر من 11268 رأس ضان، و 840 رأس ماعز، و593 رأس بقر، وتم معالجة أمراض غير وبائية لنحو 347 رأس ضان، و131 رأس ماعز، 106 رأس بقر.



وأوضح، أنه تم مكافحة طفيليات خارجية لنحو 39137 رأس ضان، و 12488 رأس ماعز، و 3637 راس بقر، وتم انجاز ترقيم لـ 1523 من مختلف الحيوانات لـ 27 مستفيد، وتم إصدار 4 شهادات ملكية، وإصدار 28 دفتر خدمة ثروة حيوانية، و 54 تنسيب لعمالة وافدة، وتم اجراء تنظيمي لـ 4 مزارع دواجن ومزرعة أبقار حلوب و 4 مناحل، وتم ترخيص صيدلية بيطرية واحدة.