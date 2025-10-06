الكرك: مزارعون يدعون لوضع خطط لدعم القطاع الزراعي

الوكيل الإخباري- طالب مزارعون من أصحاب الزراعة الحقلية في محافظة الكرك بضرورة وضع استراتيجيات وخطط زراعية منهجية لدعم القطاع والنهوض به .

اضافة اعلان



وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة إعادة ضبط الآليات الزراعية وإعادة النظر بارتفاع مستلزمات الإنتاج وتوسيع مظلة صندوق المخاطر الزراعية .



ومن منطقة وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك طالب المزارع هشام الجعافرة بضرورة تحسين زراعاتهم المحلية تماشيا مع التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على منتوجاتهم التقليدية.



ومن لواء القصر أكد المزارع بركة الذنيبات أهمية التوسع في المشاريع الزراعية الحديثة التي تسهم بتعزيز ودعم المزارع للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدتهم، داعيا إلى توفير التدريب والتأهيل المناسب للمزارع.



وأشار المزارع محمد الطنشات الذي يزرع ما يزيد على 30 دونما في منطقة أراضي مزرعة الحديب شمالي محافظة الكرك إلى التحديات التي تواجه القطاع الزراعي منها شح الموارد المائية التي أصبحت عائقا رئيسا تزامنا مع قلة نسب الهطول المطري للأعوام الماضية، مؤكدا ضرورة الدعم المالي والإرشادي للزراعة.



ومن لواء الأغوار الجنوبية قال المزارع محمد الأغوات الذي يزرع ما يزيد على 70 دونما إن التغيرات المناخية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج المحلي وهو ما ينعكس سلبا على الزراعات التقليدية، ما يستدعي البحث عن حلول واقعية وفاعلة لتحسين المنتج واستبداله بزراعات حديثة يجري تمويلها من الزراعة من خلال تشاركية حقيقية مع مختلف الجهات المعنية.



ومن بلدة الربة التابعة للواء القصر قال المزارع حماد العزازمة، إن الصعوبة في الحصول على المياه الكافية للزراعة يؤدي إلى مزيد من الخسائر للمزارعين وهذا يتطلب تحركاً سريعاً وتشاركية حقيقية من جميع الجهات المعنية لوضع حلول عملية تساعد المزارع على الاستمرارية في الزراعة وصولا إلى صون حقوق المزارع والمحافظة على الأمن الغذائي الوطني.



وقال المزارع الدكتور عيسى الخطبا إن الآلية الحالية للتسويق تعاني من خلل واضح وهو ما يتطلب تدخلاً رسمياً عاجلاً لإصلاحه.



ومن لواء المزار الجنوبي دعا المزارع نصر الخرشة إلى ضرورة التوجه إلى التقنيات الزراعية عالية التكنولوجيا لدورها الكبير في خلق ثقافة زراعية نحو التحوّل إلى الزراعات المائية التي هي زراعة عضوية مطلوبة في الأسواق العالمية وبالتالي التخلّص من العمل العشوائي للمزارعين الذي يهدرون المياه ويتكبدون الخسائر أيضاً.