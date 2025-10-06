الإثنين 2025-10-06 09:46 م
 

الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك

جانب من افتتاح المعرض
 
الإثنين، 06-10-2025 09:37 م

الوكيل الإخباري- رعت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن حفل افتتاح معرض فني مشترك مساء اليوم الاثنين في جاليري بيت شقير بعمان.

واشتمل المعرض، الذي شاركت فيه الرسامات هدى الكاشف، وإيناس شاهين، وإيمان المخلالتي، وفاطمة بورحماتي، على 35 لوحة فنية مختلفة الأحجام، للرسامات الثلاث، تنوعت فيها المدارس الفنية.


ووظفت في لوحات المعرض الذي حضر حفل افتتاحه فنانون تشكيليون ومهتمون ومعنيون، ألوان الزيت على القماش والأكريليك على القماش، وعبرت عن موضوعات إنسانية وقضايا المرأة، إضافة إلى لوحات تتعلق بالقدس.


وسيذهب نصف ريع بيع لوحات المعرض الذي يستمر 4 أيام، إلى الجمعية الأردنية للعون الطبي الفلسطيني.

 
 
أخبار محلية الأميرة رحمة ترعى افتتاح معرض فني مشترك

