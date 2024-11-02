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وزير الشباب يطلع على جاهزية حاضنة أعمال جرش

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
السبت، 02-11-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري- اطلع وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، على جاهزية حاضنة أعمال جرش، ومستجدات تحويل مجمع جرش الشبابي لنواة مدينة رياضية.اضافة اعلان


ووفقا لبيان الوزارة، اليوم السبت، زار الشديفات مديرية شباب جرش أمس الأول واستمع من مديرها حمزة العقيلي أبرز البرامج والفعاليات التي تنفذها والمراكز الشبابية التابعة لها، ومستجدات العمل في تحويل مجمع جرش الشبابي لنواة مدينة رياضية.

وخلال الزيارة، جال الشديفات في بيت شباب جرش والقاعة التدريبية، كما تابع مستجدات العمل في استحداث حاضنة الأعمال في المحافظة.

وأوعز الشديفات بإنهاء تأثيث حاضنة الأعمال لتبدأ تنفيذ برامجها بالشكل المطلوب.

بترا
 
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