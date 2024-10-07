وزير الشباب يلتقي الشباب العرب في جلسة حوارية

وأكد الشديفات أهمية تمكين الشباب في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواكبة متطلبات سوق العمل الذي بات يرتكز على مهارات التكنولوجيا والبرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي للأعوام 2023-2027 ورؤيتها في جعل الأردن دولة رائدة إقليمياً في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة للذكاء الاصطناعي.
وبين الشديفات أن الوزارة خصصت محاور رئيسية في الاستراتيجية الوطنية للشباب حول الشباب والتعليم والتكنولوجيا والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي تعنى بتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم الرقمية وتوفير بيئة حاضنة للمبادرات الشبابية الريادية، واستحداث حواضن أعمال وبرامج حول الريادة ولغة البرمجة والذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الشبابي العربي في مجال الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل للشباب.
وطرح الشباب المشاركون مجموعة من المبادرات حول توظيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الشبابية وما توفره من فرص وظيفية، مستعرضين تجارب بلدانهم في تمكين الشباب في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
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