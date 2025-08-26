الثلاثاء 2025-08-26 12:11 م
 

وزير الصحة يجري تنقلات بين مدراء صحة

ابراهيم البدور
إبراهيم البدور
 
الثلاثاء، 26-08-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إجراء تشكيلات إدارية محدودة بين كبار الموظفين، تضمنت تعيين مدراء لصحة محافظات البلقاء وعجلون وجرش.

