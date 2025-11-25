الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

وزير الصناعة والتجارة: 85% من صادرات الأردن للولايات المتحدة ألبسة ومجوهرات

ا
جانب من الاجتماع
 
الثلاثاء، 25-11-2025 03:45 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن 85% من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة هي ألبسة ومجوهرات، لافتا إلى ضرورة تنويع الصادرات وعدم حصرها على قطاعات محددة.اضافة اعلان


وقال القضاة خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2026، اليوم الثلاثاء، إن الأردن استطاع الحصول على رسوم جمركية منخفضة مع الولايات المتحدة بعد فرض الرسوم على كافة دول العالم.

وأضاف أن حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي تجاوزت 521 مليون دولار.

وأشار القضاة إلى أن الأردن يسعى للوصول إلى أسواق جديدة في العالم كان آخرها سوق وسط آسيا من خلال استثمار زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية.

وبيّن أن الوزارة تقدم منحا للشركات من خلال صندوق دعم الصناعة من أجل دعم قدرتها التنافسية ليس فقط محليا بل على المستوى العالمي أيضا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة