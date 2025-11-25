وزير الصناعة والتجارة: 85% من صادرات الأردن للولايات المتحدة ألبسة ومجوهرات

03:45 م

الوكيل الإخباري- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن 85% من صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة هي ألبسة ومجوهرات، لافتا إلى ضرورة تنويع الصادرات وعدم حصرها على قطاعات محددة.





وقال القضاة خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2026، اليوم الثلاثاء، إن الأردن استطاع الحصول على رسوم جمركية منخفضة مع الولايات المتحدة بعد فرض الرسوم على كافة دول العالم.



وأضاف أن حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي تجاوزت 521 مليون دولار.



وأشار القضاة إلى أن الأردن يسعى للوصول إلى أسواق جديدة في العالم كان آخرها سوق وسط آسيا من خلال استثمار زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية.



وبيّن أن الوزارة تقدم منحا للشركات من خلال صندوق دعم الصناعة من أجل دعم قدرتها التنافسية ليس فقط محليا بل على المستوى العالمي أيضا.