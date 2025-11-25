وزير الصناعة والتجارة: 85% من صادرات الأردن للولايات المتحدة ألبسة ومجوهرات

وقال القضاة خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2026، اليوم الثلاثاء، إن الأردن استطاع الحصول على رسوم جمركية منخفضة مع الولايات المتحدة بعد فرض الرسوم على كافة دول العالم.
وأضاف أن حجم الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي تجاوزت 521 مليون دولار.
وأشار القضاة إلى أن الأردن يسعى للوصول إلى أسواق جديدة في العالم كان آخرها سوق وسط آسيا من خلال استثمار زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى عدد من الدول الآسيوية.
وبيّن أن الوزارة تقدم منحا للشركات من خلال صندوق دعم الصناعة من أجل دعم قدرتها التنافسية ليس فقط محليا بل على المستوى العالمي أيضا.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة
-
رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
-
المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل
-
شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية
-
وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة
-
في اتصال هاتفي .. الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ألمانيا تثمن دور الأردن في الاستقرار الإقليمي وتؤكد دعمها لحل الدولتين
-
افتتاح معرض للحرف اليدوية بضاحية الأمير الحسن