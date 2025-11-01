مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء في الأردن والمنطقة مع الكلية الملكية البريطانية، وتوسيع فرص تدريب الأطباء الأردنيين في المملكة المتحدة للحصول على شهادة الزمالة البريطانية، إلى جانب توفير فرص تدريب متخصصة في الاختصاصات الفرعية لطب النسائية والتوليد.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الشخصيات العلمية والطبية البارزة، من بينهم رئيسة الكلية الملكية البريطانية، البروفسورة راني ثاكر، ونائبها الأول، البروفسور حسن شحاتة، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لجمعيات النسائية والتوليد، الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، إلى جانب أكثر من 300 طبيب وطبيبة من الأردن وفلسطين وسوريا.
