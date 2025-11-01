مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة

الوكيل الإخباري- اختتمت في العاصمة عمان، أعمال المؤتمر الدولي للهيئة الأردنية الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد، والذي عقد برئاسة الدكتور مازن الزبدة، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتورة عبير عناب، والجمعية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتور ماهر معايطة.

وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء في الأردن والمنطقة مع الكلية الملكية البريطانية، وتوسيع فرص تدريب الأطباء الأردنيين في المملكة المتحدة للحصول على شهادة الزمالة البريطانية، إلى جانب توفير فرص تدريب متخصصة في الاختصاصات الفرعية لطب النسائية والتوليد.