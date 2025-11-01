السبت 2025-11-01 07:43 م
 

مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة

مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة
مؤتمر طبي يوصي بتوسيع تدريب الأطباء الأردنيين بالمملكة المتحدة
 
السبت، 01-11-2025 05:46 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في العاصمة عمان، أعمال المؤتمر الدولي للهيئة الأردنية الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد، والذي عقد برئاسة الدكتور مازن الزبدة، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتورة عبير عناب، والجمعية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد برئاسة الدكتور ماهر معايطة.

اضافة اعلان


وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأطباء في الأردن والمنطقة مع الكلية الملكية البريطانية، وتوسيع فرص تدريب الأطباء الأردنيين في المملكة المتحدة للحصول على شهادة الزمالة البريطانية، إلى جانب توفير فرص تدريب متخصصة في الاختصاصات الفرعية لطب النسائية والتوليد.


وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الشخصيات العلمية والطبية البارزة، من بينهم رئيسة الكلية الملكية البريطانية، البروفسورة راني ثاكر، ونائبها الأول، البروفسور حسن شحاتة، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لجمعيات النسائية والتوليد، الأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، إلى جانب أكثر من 300 طبيب وطبيبة من الأردن وفلسطين وسوريا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

أخبار محلية آل خطاب يلتقي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وبارك يبحثان متابعة خريطة الطريق الأردنية السورية الأميركية لحل أزمة السويداء

شارك وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم السبت، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي خُصص جدول أعمالها لمناقشة انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقر

أخبار محلية إطلاق أسبوع التنقّل من أجل العمل .. البوابة الدولية للمسارات المهنية

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية بدء استيفاء الرسوم على طريق "الحرانة–العمري" اعتبارا من الاثنين

النائب الدكتور أيمن البدادوة

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي

اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

أخبار محلية اختتام ورشة عمل حول مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستغلال عبر الإنترنت

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية حملة لتوزيع الطرود الخيرية في مخيم إربد



 
 





الأكثر مشاهدة