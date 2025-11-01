السبت 2025-11-01 07:42 م
 

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.
القوات المسلحة الاردنية
 
السبت، 01-11-2025 05:20 م
الوكيل الإخباري-    أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، أمس الجمعة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 
