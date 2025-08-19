وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

12:33 م

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، امس الاثنين، أول محطة للتسخين الصناعي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)في مدينة الموقر الصناعية، المحطة تتبع لمصنع روتوغرافيا الأردن شركة وليد الكيلاني وشركاه الصناعية الشركة الرائدة في مجال حلول طباعة التعبئة والتغليف، حيث أن المشروع يُعد الأول من نوعه في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى الأردن في مجال الطاقة المتجددة الموجهة للقطاع الصناعي. اضافة اعلان





ولفت الخرابشة إلى سعي الوزارة لتشجيع التوجه نحو هذه المشاريع لتقليل التكاليف على الصناعات المحلية، وتشجيع الاستثمار ورفع تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، فضلا عن توفير فرص عمل في الشركات المتخصصة بالتسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية في والتي تعتبر رائدة في الاردن والعالم العربي.



وتمثل دعم الوزارة للمشاريع من خلال تضمين معداتها في نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، مما يسهم في تقليل التكاليف مقارنة باستخدام الطاقة التقليدية مثل الديزل والغاز فضلا عن مراعاة المتطلبات البيئية.



وتشير القراءات الأوليّة للمشاريع التي تعتمد تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) للتسخين الصناعي بفترة استرداد للاستثمار خلال مدة تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات وبنسبة توفير اجمالية تتراوح ما بين 40% - 90% من اجمالي الاستهلاك السنوي ليقوم المصنع بتوفير تلك النسبة من تكاليف الطاقة لمدة 25 عاما من عمر الاستثمار.



وتجدر الإشارة إلى ان شركة قوة الصناعة لحلول الطاقة تأسست العام 2014 كشركة محلية تُعنى بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة بشقيها الكهربائي والحراري ، ومتخصصة في توفير حلول التسخين الصناعي بأشكاله (بخار ، زيت ، هواء ) من خلال أنظمة الطاقة الشمسية المركزة (CSP) وأنظمة الطاقة الكهروضوئية (PV) وبالاعتماد على أنظمة التحكم الصناعي .



كما توفر أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية عائدًا سنويًا على أي استثمار بين 20% و33% حسب تكلفة المحروقات ، مما يجعلها استثمارًا آمنًا وواعدًا. كما تتميز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة (CSP) بالكفاءة العالية، إذ تحتاج نحو نصف مساحة أنظمة (PV) لتحقيق نفس القدرة الإنتاجية.