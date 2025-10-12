وزير العدل: ثبات تصنيف الأردن في مكافحة الاتجار بالبشر عند المستوى الثاني

الوكيل الإخباري- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، أن الأردن حافظ على ثبات تصنيفه الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في المستوى الثاني، وذلك وفق التقرير السنوي للعام 2025 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً والذي يتم من خلاله تصنيف الدول إلى عدد من المستويات.

وأضاف أن التقرير أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأردن من خلال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



وجاء في التقرير أن الأردن أظهر جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنةً بفترة التقرير السابقة، أبرزها إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) والتي تم اطلاقها في تشرين الثاني من العام الماضي.



كما وأشاد التقرير بجهود وزارة العدل والجهات الشريكه بتوفير نفقات العودة الطوعية لضحايا الاتجار بالبشر من خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير خدمات الرعاية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر بشكل اكبر من فترات التقرير السابقة.