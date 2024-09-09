وزير العدل وسفير مملكة البحرين يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل أحمد الزيادات، في مكتبه، اليوم الإثنين، سفير مملكة البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، ومدير مديرية التعاون الدولي.

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وفي بداية اللقاء رحب الزيادات بسفير مملكة البحرين مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي أرسى قواعدها صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



وأكد الزيادات على أهمية التعاون المشترك وتعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة، مشيراً إلى الاتفاقيات العربية في إطار جامعة الدول العربية، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المصادق عليها من البلدين الشقيقين، مشيداً بتجربة البحرين في مجال حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر.