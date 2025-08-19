وزير العدل يتفقد سير العمل في قصر عدل عمان

12:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742877 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة للمراجعين والبنية التحتية لقصر عدل عمّان، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم، والوقوف على احتياجات الكوادر القضائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين. اضافة اعلان





وأكد التلهوني أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وينعكس إيجابًا على أمد التقاضي، مشددًا على أهمية التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات.



وقال إن البدء بتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم، في الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن القضاة والموظفين، من المتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال شهر أيلول المقبل في محكمة بداية عمّان، ما من شأنه أن يسرّع الإجراءات داخل المحاكم، حيث سيعمل على زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية، ويلغي التعامل بالمستندات الورقية، ويقلل الكلف التشغيلية من الأوراق وأجهزة الطباعة والماسحات الضوئية، ويعزز الشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية، إضافة إلى تسهيل عملية استرجاع الوثائق والاستعلام عنها ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي.



وأضاف أن الوزارة تسعى، بالتعاون والتنسيق مع المجلس القضائي، إلى أتمتة جميع الإجراءات داخل المحاكم بهدف تقليل أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، حيث تم تطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من خلال عدة مشروعات، أبرزها التحول الإلكتروني وتطوير نظام إدارة الدعوى "ميزان"، وبوابة الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، والتي تضمنت 11 خدمة إلكترونية للقضاة، إضافة إلى 46 خدمة إلكترونية لخدمة المتقاضين، ليصبح عدد الخدمات الإلكترونية الكلي مع نهاية العام 100 خدمة إلكترونية، كما هو مخطط له.



وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات للوصول إلى أتمتة العديد من الإجراءات المتعلقة بالخبرة، وإدارة الدعوى، والوساطة، وكتّاب المتابعة لدى القضاة.



وأشار إلى أن هندسة الإجراءات تُعد من أهم العوامل التي ستسهم في تطوير وتحسين أداء النظام القضائي، حيث ستساعد على تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



ورافق وزير العدل، أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وعدد من مديري المديريات المعنية.



واستمع التلهوني خلال الزيارة إلى مجموعة من ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، موعزًا بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم إجراءات التقاضي، ويُسهّل على المواطنين معاملاتهم، تحقيقًا للصالح العام، وتوفيرًا للوقت والجهد من خلال تبسيط الإجراءات.