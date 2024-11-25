 
الإثنين 2024-11-25 06:12 م
 

وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

أوراق نقدية من الدينار
نقود
الإثنين، 25-11-2024 06:09 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي اليوم الاثنين، إن الدعم الحكومي في موازنة 2025 لم يتغير على السلع التي كانت مدعومة سابقا على الرغم من تخفيض المخصصات.اضافة اعلان


وأضاف الشبلي في تصريحات صحفية أن تخفيض المخصصات جاء بسبب التوقع بانخفاض أسعار القمح والشعير في الأسواق العالمية .

وأكد أن دعم أسطوانة الغاز والخبز مستمر كما هو، و أن دعم صندوق المعونة الوطنية ارتفع 20  مليونا ليصبح 280 مليون دينار وصندوق دعم الطالب ارتفع 10 ملايين دينار ليصل إلى 30 مليونا.
 
gnews

أحدث الأخبار

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية وزير المالية: لا تغيير على الدعم الحكومي في موازنة 2025

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية "المواصفات والمقاييس" تُعلن إجراءات لتسريع إدخال المركبات الكهربائية

محمية ضانا

أخبار محلية انتهاء الموسم السياحي بمخيم الرمانة في محمية ضانا

علم لبنان

عربي ودولي 10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

أخبار محلية بدء استقبال طلبات التوظيف لأبناء المتقاعدين العسكريين

آثار القتال في أم درمان (أرشيفية)

عربي ودولي الدعم السريع تقصف أم درمان .. وتوقّف الاتصالات والإنترنت فيها

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن

أرشيفية .. دار القضاء العالي بمصر

فن ومشاهير مصر .. حكم قضائي بسجن مطرب شعبي شهير



 




الأكثر مشاهدة