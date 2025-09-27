السبت 2025-09-27 07:33 م
 

وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

وزارة المياه والري
وزارة المياه
 
السبت، 27-09-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري-   اطلع وزير المياه والري رائد أبو السعود، السبت، خلال جولة ميدانية في العقبة، على سير أعمال الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني.

اضافة اعلان


وقال أبو السعود، إن إنجاز هذه الأعمال المبكرة يعد خطوة مهمة ضمن مشروع يعد الأكبر من نوعه في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم، ويأتي ضمن جهود الحكومة للإسراع في تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية، وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي، لتوفير وتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة، وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.


وأكد خلال الجولة، التي شملت موقع محطة التحلية والمأخذ البحري لمسار خط الناقل الوطني، ضرورة عدم التداخل بين خدمات البنية التحتية ومسار الخط، وإنجاز الأعمال في وقت مبكر.


واطلع أبو السعود، يرافقه مدير "الناقل الوطني" صدام خليفات، ومستشار وزير المياه والري ومسؤول التمويل لمشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية إياد القصير، على سير الأعمال المساحية التي تنفذ بتقنيات حديثة من خلال التصوير الجوي والرادارات الأرضية للكشف عن الخدمات التي تمر تحت الأرض، بما يضمن اختصار الوقت والجهد والتكلفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

أخبار محلية المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

الطفيلة

أخبار محلية لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية جراحية نوعية



 
 





الأكثر مشاهدة