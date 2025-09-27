وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

وقال أبو السعود، إن إنجاز هذه الأعمال المبكرة يعد خطوة مهمة ضمن مشروع يعد الأكبر من نوعه في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم، ويأتي ضمن جهود الحكومة للإسراع في تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية، وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي، لتوفير وتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة، وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.
وأكد خلال الجولة، التي شملت موقع محطة التحلية والمأخذ البحري لمسار خط الناقل الوطني، ضرورة عدم التداخل بين خدمات البنية التحتية ومسار الخط، وإنجاز الأعمال في وقت مبكر.
واطلع أبو السعود، يرافقه مدير "الناقل الوطني" صدام خليفات، ومستشار وزير المياه والري ومسؤول التمويل لمشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية إياد القصير، على سير الأعمال المساحية التي تنفذ بتقنيات حديثة من خلال التصوير الجوي والرادارات الأرضية للكشف عن الخدمات التي تمر تحت الأرض، بما يضمن اختصار الوقت والجهد والتكلفة.
