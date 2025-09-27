وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري- اطلع وزير المياه والري رائد أبو السعود، السبت، خلال جولة ميدانية في العقبة، على سير أعمال الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني.

وقال أبو السعود، إن إنجاز هذه الأعمال المبكرة يعد خطوة مهمة ضمن مشروع يعد الأكبر من نوعه في مشاريع البنى التحتية في المنطقة والعالم، ويأتي ضمن جهود الحكومة للإسراع في تنفيذ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية الحيوية، وتنفيذا لخطة التحديث الاقتصادي، لتوفير وتحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا من خليج العقبة، وإيجاد حلول مستدامة لنقص المياه.



وأكد خلال الجولة، التي شملت موقع محطة التحلية والمأخذ البحري لمسار خط الناقل الوطني، ضرورة عدم التداخل بين خدمات البنية التحتية ومسار الخط، وإنجاز الأعمال في وقت مبكر.