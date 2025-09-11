الخميس 2025-09-11 01:43 م
 

وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

الخميس، 11-09-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن قطاع المياه يسعى إلى تحقيق الأمن المائي وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040، مع ضمان تطوير الخدمات الإلكترونية وضمان أمنها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبيّن وزير المياه خلال توقيعه اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، الخميس، أن هذه الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات المهمة في المنطقة، وتهدف إلى دراسة وتحليل وإدارة المخاطر السيبرانية ومعالجتها على مستوى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية التي يتميز بها قطاع المياه.


وأضاف أبو السعود أن هذا الإنجاز لقطاع المياه يهدف إلى ضمان أمن المعلومات في ظل تزايد المخاطر السيبرانية، وتحقيق مستويات مرتفعة من الصمود وحماية البيانات واستمرارية الأعمال، والاستخدام الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية في القطاع.

 
 
