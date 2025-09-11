وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن قطاع المياه يسعى إلى تحقيق الأمن المائي وفق رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040، مع ضمان تطوير الخدمات الإلكترونية وضمان أمنها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

اضافة اعلان



وبيّن وزير المياه خلال توقيعه اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، الخميس، أن هذه الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات المهمة في المنطقة، وتهدف إلى دراسة وتحليل وإدارة المخاطر السيبرانية ومعالجتها على مستوى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية التي يتميز بها قطاع المياه.