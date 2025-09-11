وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

وبيّن وزير المياه خلال توقيعه اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة، الخميس، أن هذه الاتفاقية تُعد من الاتفاقيات المهمة في المنطقة، وتهدف إلى دراسة وتحليل وإدارة المخاطر السيبرانية ومعالجتها على مستوى تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية التي يتميز بها قطاع المياه.
وأضاف أبو السعود أن هذا الإنجاز لقطاع المياه يهدف إلى ضمان أمن المعلومات في ظل تزايد المخاطر السيبرانية، وتحقيق مستويات مرتفعة من الصمود وحماية البيانات واستمرارية الأعمال، والاستخدام الأمثل لكافة الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية في القطاع.
