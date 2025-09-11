الخميس 2025-09-11 11:49 م
 

حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 11:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه، أنها وضمن حملتها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة، نفذت وحدة الرقابة الداخلية اليوم الخميس بالتعاون مع شركة مياه اليرموك والجهات المختصة حملة موسعة لضبط الاعتداءات في مناطق حكما، أسفرت عن ضبط اعتداء منزل من خط رئيسي يقوم بسحب خط مياه.اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، أكدت أنه تم إعداد المضبوطات وتحرير المخالفات وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالف بأثمان المياه، مهيبة أنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة.

وناشدت الوزارة/سلطة المياه، التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية لتتمكن من الوفاء بواجباتها، متمنية على الجميع آلإبلاغ عن أي اعتداءات او استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 وعبر كافة الوسائل المتاحة .
 
 




