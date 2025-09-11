حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما

وحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، أكدت أنه تم إعداد المضبوطات وتحرير المخالفات وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالف بأثمان المياه، مهيبة أنها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات، داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة.
وناشدت الوزارة/سلطة المياه، التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية لتتمكن من الوفاء بواجباتها، متمنية على الجميع آلإبلاغ عن أي اعتداءات او استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 وعبر كافة الوسائل المتاحة .
