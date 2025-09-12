تعرف على حالة الطقس في الأردن حتى الأحد

وبينت أن اليوم الجمعة، سيشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في مناطق السهول والبادية، بينما تستمر الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً: الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويوم السبت، يبقى الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في مناطق السهول والبادية، بينما تستمر الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
تنظيم الاتصالات تحظر أجزاء من لعبة "روبلوكس"
-
الصفدي: حكومة إسرائيل مارقة ومجبولة على الكراهية وتعميم العنف
-
الصفدي يلقي كلمة الأردن في مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر
-
أوقاف مأدبا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
-
حملة تفتيشية للمياه في اربد تضبط اعتداءً على خط رئيسي في حكما
-
بني ياسين: مرافق بلدية جرش ركيزة أساسية لخدمة المجتمع المحلي
-
مديرية شباب الزرقاء تنظم لقاءً شبابياً للاستماع إلى أفكار الشباب واحتياجاتهم
-
بلدية السرو في لواء بني كنانة تنفذ عددًا من المشاريع الخدمية