تعرف على حالة الطقس في الأردن حتى الأحد

الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الثلاثة القادمة.

وبينت أن اليوم الجمعة، سيشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في مناطق السهول والبادية، بينما تستمر الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدل في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويوم السبت، يبقى الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي في مناطق السهول والبادية، بينما تستمر الأجواء الحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
