وزير النقل يبحث نتائج تقييم وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة وخطة تحسين الأداء

06:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747476 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم الخميس في مبنى الوزارة، مدير مشروع تقييم وحدات الرقابة الداخلية في ديوان المحاسبة محمد الشخاترة وفريقه، بحضور مديرة وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة سوسن الحاج حمد. اضافة اعلان





وتركز الاجتماع على مناقشة تقرير تقييم وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة للعام 2024، والخطة التحسينية المرتبطة به، والتي تهدف الى رفع كفاءة وحدات الرقابة الداخلية وضمان استدامة أدائها، انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة (2024–2027) الهادفة إلى تعزيز النزاهة والشفافية ورفع مستوى الامتثال.



وأكد وزير النقل خلال اللقاء، أهمية المشروع واثره في تطوير البيئة الرقابية داخل الوزارة، مشيدًا بجهود ديوان المحاسبة في دعم وتعزيز هذه البيئة.



وأضاف، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المعوقات التي تواجه وحدات الرقابة الداخلية والعمل على معالجتها من خلال خطط تحسين عملية قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وضمان استدامته.

