السبت 2025-08-16 07:55 م
 

وزير النقل يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي

وزير النقل يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
وزير النقل يلتقي ممثلي قطاعات الشاحنات والباصات والنقل السياحي
 
السبت، 16-08-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-   عقد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، سلسلة اجتماعات مع فعاليات النقل البري، شملت نقابتي أصحاب الشاحنات وأصحاب الباصات، وجمعية النقل السياحي المتخصص، بحضور أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن اللقاء مع أصحاب الشاحنات بحث واقع أسطول الشاحنات وسبل تعزيز قدرته التشغيلية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة الشاحنات داخليًا وإقليميًا، ودورها في عمليات الترانزيت.


وبحث القطامين مع ممثلي النقابة عددًا من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع ورفع كفاءته، إذ أكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز النقل بالشاحنات ومعالجة أي عقبات تواجه هذا القطاع، نظرًا لأهمية دوره في رفد الخزينة وتعزيز النشاط التجاري.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

فلسطين 70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية صناعة الأردن : حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

المفرق

أخبار محلية سكان حي الضاحية بالمفرق يطالبون بإنشاء مركز صحي

وفد إعلامي خليجي يزور بترا

أخبار محلية وفد إعلامي خليجي يزور بترا

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توضيح حول موعد دوام المدارس الحكومية والخاصة بالاردن

تعبيرية

أخبار محلية وزير الطاقة: قانون الكهرباء الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء

المهندسة الاء الرحاحلة

مناسبات المهندسة الاء الرحاحلة ماجستير بامتياز

غزة

فلسطين 11 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غرب قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة