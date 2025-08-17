الأحد 2025-08-17 07:08 م
 

كتلة تقدم النيابية: اعلان ولي العهد لعودة خدمة العلم تكريس لمفهوم وثقافة الانضباط وتحمل المسؤولية

الأحد، 17-08-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-  أكدت كتلة تقدم النيابية في بيان صادر عنها ان اعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله اليوم الاحد عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه شبابا وشابات من محافظة إربد خطوة استراتيجية تهدف الى بناء جيل قادر على مواجهة كافة التحديات وبمختلف المجالات . 

وأضافت الكتلة ان عودة خدمة العلم يعد استثماراً حقيقياً في جيل الشباب لأنهم سيكونوا أيضاً قادة المسيرة والتنمية والتقدم وكيف ولا ان امير الشباب سمو ولي العهد يعد نموذجا للشباب والعمل الشبابي . 


وأشارت الكتلة الى بناء الانسان والاستثمار به ركيزة أساسية في ازدهار الشعوب ، ويعزز من الهوية الوطنية فضلا عن تقوية الوحدة الوطنية في ظروف متقلبة تعيشها المنطقة.


وشددت الكتلة على ان إعادة تفعيل خدمة العلم هو إعادة تفعيل لأحد أبرز محطات صقل الشخصية والهوية الوطنية للشباب وأن هذا المشروع يعتبر بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم. 


وأشارت الى انه يأتي ليتوافق مع متطلبات المرحلة، وأن لخدمة العلم بعدين مكملين لبعضهما لا يمكن العمل بواحد بمعزل عن الآخر هما تعزيز القيم والهوية الوطنية وتكريس مفهوم وثقافة الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتعزيز ثقافة العمل التطوعي الذي يزرع ويرسخ قيم الانتماء لتراب الوطن .

 
 
