الأربعاء 2025-09-10 12:15 م
 

وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان
وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان، الأربعاء، أن للأردن دورًا مميزًا في المنطقة ويُعدّ مثالًا يُحتذى به، مشدّدًا على أهمية الجهود الأردنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التحديات الراهنة.اضافة اعلان


وقال رادمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان: "نحن في أوروبا نتخوّف من المخاطر الأمنية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقدّر ما يقوم به الأردن في هذا المجال"، مضيفًا أن الأردن هو الوصيّ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أمر نحترمه وندعمه.

وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب التفكير بها هي "الحل الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشدّدًا على أن "كرواتيا لم تتراجع أبدًا عن دعم حل الدولتين، وتدعمه بشكلٍ مطلق".

وشدّد على أن "سلامة واستقرار المنطقة هي أولوية لنا"، مشيرًا إلى أن كرواتيا "تتابع الأحداث وتتواصل مع الشركاء، ومستعدة للقيام بما هو بوسعها للحد من التصعيد في المنطقة".

وأعرب عن "تضامن كرواتيا مع قطر، ولدورها في الوساطة في المنطقة، وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار".

وأوضح رادمان أن "أولوية كرواتيا هي تقليل المعاناة في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصةً الفئات المهمّشة مثل الأطفال".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اف

المرأة والجمال السردين... سرّ طبيعي لبشرة نضرة وخالية من الالتهابات

ارشيفية

عربي ودولي سلطنة عمان: الهجوم الإسرائيلي على قطر إجرامي

حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة

أخبار محلية 325 ألف حاوية واردة عبر العقبة منذ بداية 2025 بارتفاع 19%

أطفال فلسطينيون

فلسطين 5 شهداء بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

54

طب وصحة ماذا يحصل لجسمك عند التوقف عن استخدام الزيت في الطهي؟

فلب

فن ومشاهير شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟

وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان

أخبار محلية وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

عاتغ

فن ومشاهير محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة