وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

وقال رادمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان: "نحن في أوروبا نتخوّف من المخاطر الأمنية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقدّر ما يقوم به الأردن في هذا المجال"، مضيفًا أن الأردن هو الوصيّ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أمر نحترمه وندعمه.
وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب التفكير بها هي "الحل الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشدّدًا على أن "كرواتيا لم تتراجع أبدًا عن دعم حل الدولتين، وتدعمه بشكلٍ مطلق".
وشدّد على أن "سلامة واستقرار المنطقة هي أولوية لنا"، مشيرًا إلى أن كرواتيا "تتابع الأحداث وتتواصل مع الشركاء، ومستعدة للقيام بما هو بوسعها للحد من التصعيد في المنطقة".
وأعرب عن "تضامن كرواتيا مع قطر، ولدورها في الوساطة في المنطقة، وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار".
وأوضح رادمان أن "أولوية كرواتيا هي تقليل المعاناة في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصةً الفئات المهمّشة مثل الأطفال".
-
أخبار متعلقة
-
325 ألف حاوية واردة عبر العقبة منذ بداية 2025 بارتفاع 19%
-
الصفدي: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة بتعاملها مع المنطقة
-
رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع نظيره القطري يؤكد رفض الأردن للعدوان الإسرائيلي على قطر
-
الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم
-
11 إصابة بحادث تصادم بين 8 مركبات على طريق إربد – عمان
-
إصابة بحادث دهس على طريق المطار
-
ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص في عمان
-
الامن ينعى صالح كلوب