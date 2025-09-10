وزير خارجية كرواتيا: نحترم وندعم دور الأردن كوصي على مقدسات القدس

11:27 ص

الوكيل الإخباري- أكّد وزير الخارجية الكرواتي، غوردن رادمان، الأربعاء، أن للأردن دورًا مميزًا في المنطقة ويُعدّ مثالًا يُحتذى به، مشدّدًا على أهمية الجهود الأردنية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وسط التحديات الراهنة. اضافة اعلان





وقال رادمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في العاصمة عمّان: "نحن في أوروبا نتخوّف من المخاطر الأمنية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ونقدّر ما يقوم به الأردن في هذا المجال"، مضيفًا أن الأردن هو الوصيّ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو أمر نحترمه وندعمه.



وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب التفكير بها هي "الحل الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين"، مشدّدًا على أن "كرواتيا لم تتراجع أبدًا عن دعم حل الدولتين، وتدعمه بشكلٍ مطلق".



وشدّد على أن "سلامة واستقرار المنطقة هي أولوية لنا"، مشيرًا إلى أن كرواتيا "تتابع الأحداث وتتواصل مع الشركاء، ومستعدة للقيام بما هو بوسعها للحد من التصعيد في المنطقة".



وأعرب عن "تضامن كرواتيا مع قطر، ولدورها في الوساطة في المنطقة، وأهميتها في الحفاظ على الاستقرار".



وأوضح رادمان أن "أولوية كرواتيا هي تقليل المعاناة في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصةً الفئات المهمّشة مثل الأطفال".